Пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы

Пожар, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе, начал уничтожать дорогостоящие виллы в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Видео с загоревшимися домами публикуют пользователи в Сети.

На кадрах видно, как пожар беспощадно уничтожает все на своем пути. Один из роликов сняли люди, оказавшиеся запертыми в доме, охваченном огнем в Палисейдсе. Огонь будто загнал их в ловушку и полыхает вокруг здания. Ему особенно помогает ветер, порывы которого только усиливаются. Также кадры с огнем опубликовал американский актер Джеймс Вудс. В ролике дом его соседа охвачен пламенем.

Breaking 🚨 USA 🇺🇲 Los Angeles, California



At least 10,000 homes are now at risk, according to CalFire.

The LAFD is calling firefighters elsewhere to provide assistance, as the Palisades fire continues to rage. pic.twitter.com/Oa3uK8dBsU