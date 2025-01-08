Пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы

Пожар, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе, начал уничтожать дорогостоящие виллы в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Видео с загоревшимися домами публикуют пользователи в Сети.

На кадрах видно, как пожар беспощадно уничтожает все на своем пути. Один из роликов сняли люди, оказавшиеся запертыми в доме, охваченном огнем в Палисейдсе. Огонь будто загнал их в ловушку и полыхает вокруг здания. Ему особенно помогает ветер, порывы которого только усиливаются. Также кадры с огнем опубликовал американский актер Джеймс Вудс. В ролике дом его соседа охвачен пламенем.

Breaking 🚨 USA 🇺🇲 Los Angeles, California



At least 10,000 homes are now at risk, according to CalFire.

The LAFD is calling firefighters elsewhere to provide assistance, as the Palisades fire continues to rage. pic.twitter.com/Oa3uK8dBsU — Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) January 8, 2025

«В двух домах от нас…» — подписал он видео.

Вудс позднее показал видео, на котором небо полностью затянуто дымом. Сам актер уже эвакуировался в безопасное место.

Как передает CNN, порывистый ветер распространил пламя на более чем 1180 гектаров. Пожар ежеминутно уничтожает порядка пяти футбольных полей. Из-за быстрого распространения огня более 30 тысяч людей получили приказ об эвакуации.

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 8, 2025

«30 000 человек были эвакуированы из 10 000 домохозяйств, 15 000 строений, предприятий и других зданий», — сказал начальник полиции Лос-Анджелесе Джим Макдоннелл.

Во время эвакуации образовались пробки, из-за чего процесс замедлился. В то же время пламя успело перекинуться на шоссе. Многим людям пришлось бросить свои машины в прибрежном районе, между Санта-Моникой и Малибу. По словам местных властей, эвакуация проходила медленно, но она все-таки состоялась. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал тех, кто не выполнил приказ. Вместе с тем он подтвердил разрушение многих зданий.

Жительница Калифорнии Алена рассказала 5-tv.ru о ситуации в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По ее словам, некоторые участки дороги перекрыты из-за бушующей стихии.

Two houses from us… pic.twitter.com/5lx6kMqdmN — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

«В городе перекрыты некоторые участки дороги, в том числе полностью перекрыт каньон. Я видела пожар только издалека. На Санта-Монике лишь облако из дыма. Насколько мне известно, людей из того района эвакуируют. Много пожарных машин и вертолетов», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в штате больше нет сезона пожаров — вместо него наступил разрушительный «год пожаров».