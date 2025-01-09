Российские военнослужащие круглосуточно в боевой готовности.

Расчет 152-мм орудий «Гиацинт-Б» Уссурийских артиллеристов-десантников уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с боеприпасами в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Российские военнослужащие осуществили наведение орудия и точным выстрелом уничтожили укрытие с пехотой противника. После проведения корректировки вторым выстрелом поразили ангар с боеприпасами, куда ВСУ постоянно осуществляли их подвоз и складирование.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.