«Я не возражала бы»: Джонни Депп не помог своей русской девушке с бизнесом

В ювелирный бутик Юлии Власовой пришлось вкладываться самой.

Юлия Власова опровергла слухи о том, что Джонни Депп помог ей с открытием ювелирного бутика в Москве. О том, что в новый бизнес пришлось вкладываться самой, модель рассказала в в своем блоге в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Модель планирует продавать ценные бриллианты из России. Для того, чтобы лучше разбираться в ювелирных изделиях, Юлия прошла специальный курс в МГУ. Вопреки расхожему мнению, Джонни Депп не оказывал ей поддержки в этом вопросе — ни материальной, ни психологической.

«Люди любят посплетничать. Хотя, если бы это было правдой, я, конечно, не возражала бы», — рассказала Юлия Власова подписчице.

К слову, Daily Mail писал, что отношения между актером и русской моделью не были серьезными. Они не считали себя «парнем и девушкой», а лишь виделись «то тут, то там». В июле минувшего года появились слухи о том, что Джонни Депп сделал Юлии предложение, однако они были сразу опровергнуты источником PEOPLE. Тот заявил, что «эти двое абсолютно не помолвлены».

В декабре 2024 года стало известно о новом увлечении Деппа — испанской модели Джесс Бордиу. Последняя публично поздравила актера с днем рождения, опубликовала несколько снимков в образах его персонажей, а также составила мужчине компанию на кинофестивале в Севилье. Официальные представители актера заявили, что серьезных отношений между Деппом и Бордиу нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что русская девушка Джонни Деппа намекнула на расставание с ним.

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