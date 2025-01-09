«В прямом эфире»: дом Пэрис Хилтон в Малибу уничтожен пожаром
Дом Пэрис Хилтон дотла сгорел в пожаре в Пасифик Палисейдс
Фото: Reuters/Mike Blake
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Актриса узнала о потере из новостей.
Дом, принадлежавший Пэрис Хилтон, сгорел дотла в результате пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six. Печальные вести знаменитость получила, смотря телевизор.
«Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла, — это то, чего никто не должен испытывать», — написала актриса в своем блоге в социальных сетях.
Уничтоженный огнем пляжный дом — один из многих объектов недвижимости в собственности Пэрис Хилтон. Сейчас певица вместе с семьей находится в безопасном месте. Она искренне соболезнует каждому, кто пострадал из-за лесных пожаров в Пасифик Палисейдс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Лос-Анджелесе был уничтожен дом, стоимость которого оценивалась в 500 миллионов рублей. Владельцу пришлось бросить резиденцию, чтобы остаться в живых. Ранее он вместе с другом пытался уберечь свое имущество от огня, залив помещения водой.
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