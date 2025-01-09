Пожар в Лос-Анджелесе нанес ущерб в более чем 50 миллиардов долларов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить 50 миллиардов долларов

Пожар в Лос-Анджелесе нанес ущерб в более чем 50 миллиардов долларов

Фото: Reuters/Daniel Cole

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По меньшей мере пять человек скончались в результате возгорания, уничтожено более тысячи построек.

Убытки от пожаров в Лос-Анджелесе, вероятно, превысят 50 миллиардов долларов, сообщило Associated Press.

«По предварительным оценкам AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров составили от $52 млрд до $57 млрд», — сказано в сообщении.

Известно, что разрушительный пожар унес жизни как минимум пятерых человек. Более тысячи объектов недвижимости сгорели. Губернатор Гэвин Ньюсом рассказал, что для ликвидации огня задействовано почти полторы тысячи пожарных. Принудительно эвакуированы были 27 тысяч человек, в Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. Началом возгорания считается Итон-Каньон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что площадь пожара на побережье Лос-Анджелеса превысила 64 квадратных километра. Возгорание в районе Пасифик-Палисейдс всего за полчаса увеличилось на 17 квадратных километров. Так произошло из-за сильных порывов ветра, способствующих распространению пламени.

Власти прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить пострадавшую местность в нормальном состоянии, однако сделать это очень тяжело из-за погодных условий.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков

Последние новости

9:03
Удар ниже пояса: почему курение вызывает у мужчин урологические проблемы
9:02
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
8:49
Пожар в Лос-Анджелесе нанес ущерб в более чем 50 миллиардов долларов
8:34
Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков
8:20
Небензя: КНДР имеет полное право на обеспечение собственной безопасности
8:01
Выброс мазута в Крыму выявили в 50 местах

Сейчас читают

Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год