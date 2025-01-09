Площадь пожара на побережье Лос-Анджелеса превысила 64 квадратных километра

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Пожар в Пасифик-Палисейдс распространился более чем на 64 квадратных метра

Площадь пожара в Пасифик-Палисейдс на побережье Лос-Анджелеса превысила 64,7 кв.

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Огонь распространяется с почти невероятной скоростью.

Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс, районе на побережье Лос-Анджелеса, перешла отметку в 64,7 квадратных километра. Об этом рассказал телеканал CNN.

В течение получаса пожар распространился на 17 квадратных километров.

«Власти делают все возможное, чтобы поддерживать пострадавшую площадь в актуальном состоянии, но погодные условия сильно влияют на реализацию задуманного», — передает корреспондент телеканала.

За день до этого экстренные службы объявили об эвакуации в связи с лесными пожарами, распространяющимися в штате. Началось бедствие в Итон-Каньоне, огонь быстро распространяется из-за мощных порывов ветра.

Лесные пожары привели к объявлению чрезвычайного положения в Лос-Анджелесе. К принудительной эвакуации призвано 27 тысяч человек, проживающих в Пасифик-Палисейдс. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за 500 миллионов рублей. Владельцу пришлось бросить резиденцию, чтобы спастись.

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