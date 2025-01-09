Джо Байден ввел в Калифорнии режим стихийного бедствия

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Координацией мер по восстановлению пострадавших районов займется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США.

Джо Байден ввел в Калифорнии режим стихийного бедствия

Фото: Reuters/Ринго Чиу

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Действующий президент США Джо Байден объявил в Калифорнии, где бушуют лесные пожары, режим стихийного бедствия. Его решение было опубликовано на сайте Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший заявил, что в штате Калифорния произошла масштабная катастрофа, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата, племен и местных органов власти по восстановлению в районах, пострадавших от лесных пожаров и порывистых ветров», — говорится в сообщении американского правительства.

В заявлении Белого дома уточняется, что помощью может стать предоставление временного жилья, кредиты с низким процентом для восстановления незастрахованного пострадавшего имущества, услуги по ремонту домов.

Нанесенный огнем ущерб все еще уточняется. Предварительно, он оценивается в 50 миллиардов долларов. Меры по восстановлению районов, столкнувшихся с пожаром, координирует Кертис Браун из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло до пяти.

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