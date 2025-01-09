Число погибших в результате пожаров в Калифорнии выросло до пяти

Число жертв сильных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде достигло пяти человек. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа. Справиться с огнем, который уже охватил почти две тысячи гектаров, не удается. Пожарным мешает сильнейший ветер и проблемы с водоснабжением. В зоне бедствия оказался и один из престижных районов, в котором живут голливудские звезды и политики. И некоторые из них уже лишились своих домов. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков поделился подробностями.

Калифорния. Земля кинозвезд и золотых пляжей объята пламенем. Огненные реки, питаемые штормовыми ветрами, пожирают все на своем пути: роскошные особняки и престижные заведения.

Десятки тысяч жителей вынуждены покинуть свои жилища. Многие на это не решаются до последнего. Люди отчаянно пытаются спасти свои дома. 57-летний Сана Чанг поливает участок из шланга.

«Я знаю, это выглядит довольно глупо, но если я смогу спасти хотя бы один тлеющий уголь от сгорания моего дома, я рискну», — заявил местный житель.

Уже известно о 5 погибших, сотни человек получили ожоги разной степени тяжести. Выбраться из охваченных пламенем районов порой — настоящее испытание.

Пробки парализовали движение, люди в панике эвакуируются пешком, бросая автомобили. Это создает огромные препятствия для пожарных. Им приходится использовать бульдозеры, чтобы проложить себе путь к горящим домам.

Засуха и сильный ветер стали причиной стремительного распространения пожара, вспыхнувшего утром 7 января. Всего за несколько часов огонь охватил площадь в тысячу гектаров.

Почти полторы тысячи человек сегодня борются с огнем, но даже их усилия бессильны перед штормовыми ветрами, достигающими скорости до 160 км/ч на возвышенностях. Объявлено чрезвычайное положение.

«Все силы брошены на борьбу с пожаром в Южной Калифорнии. Калифорния глубоко признательна отважным пожарным и службам экстренного реагирования, которые борются с огнем», — заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

Ситуация осложняется не только сильным ветром, но и крайне низкой влажностью воздуха. Спасательные операции затруднены, вертолеты не могут использоваться из-за погодных условий.

Пожары в Южной Калифорнии тушат дополнительные силы из Северной Калифорнии и Аризоны. Президент США Джо Байден посетил район бедствия, побывав в пожарной части Санта-Моники, где пообщался с прессой в своей манере.

«Вчера они получили уведомление том, что их дома, вероятно, сгорели дотла. Но хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я стал прадедушкой», — заявил Байден.

Калифорния регулярно страдает от масштабных пожаров, в том числе в престижных районах. Дональд Трамп заявил, что во всем виноват губернатор Калифорнии, отказавшийся подписать декларацию о восстановлении водных ресурсов, которая могла бы предотвратить засуху.

«Он сам виноват в этом. Вдобавок ко всему, нет воды для пожарных гидрантов, нет пожарных самолетов. Настоящая катастрофа», — заявил избранный президент США.

По мнению же самих американцев, ситуацию осложнила неимоверная щедрость местных властей и служб.

«Пожарная служба Лос-Анджелеса отправила лишнее оборудование на Украину», — заявил инвестиционный банкир Джон Лефевр.

На данный момент три крупных пожара бушуют на окраинах Лос-Анджелеса: в районе Пасадены, Сильмара и престижных Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки таких звезд, как Рианна, Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Брэдли Купер и Адам Сэндлер. Сын Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его родительский дом сгорел дотла.

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней. Пожарные и власти описывают ситуацию как одну из самых сложных за последние два десятилетия.