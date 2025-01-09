Женщина нашла тело мужа в утонувшей в пруду машине

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Жительница Ленобласти нашла в пруду авто с телом ее супруга в салоне

Больше суток без связи: женщина нашла тело мужа в машине, утонувшей в пруду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина вечером 6 января отправился домой к жене, но так и не добрался.

Жительница города Всеволжска в Ленобласти нашла тело мужа в автомобиле, утонувшем в пруду. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Все произошло в поселке «Острова». Вечером 6 января мужчина позвонил супруге и сказал, что собирается оттуда поехать на ее машине домой. До поездки он употреблял алкоголь. Тот звонок был последним, больше мужчина на связь не выходил.

Утром 8 января женщина позвонила в полицию и сообщила, что в пруду в поселке «Острова» находится ее машина, а в салоне тело мужа. Прибывшие на место правоохранители и специалисты извлекли автомобиль из воды. На водительском сидении был найден труп пропавшего. Эксперты не выявили на нем внешних признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге нашли тело восьмилетнего мальчика и неподалеку труп его матери. По предварительным данным, ребенок погиб в результате насильственных действий. Следователи возбудили уголовное дело и расследуют обстоятельства произошедшего.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков

Последние новости

10:32
«Елка желаний» исполняет мечты: 9-летняя Оля познакомилась с Алиной Кабаевой во время сборов «Небесной грации»
10:19
Женщина нашла тело мужа в утонувшей в пруду машине
10:01
Не успеем устать: началась первая и самая короткая рабочая неделя 2025 года
9:45
Откровенная беседа: как правильно говорить с партнером о желаниях в постели
9:31
Джо Байден ввел в Калифорнии режим стихийного бедствия
9:17
Много не мало: какой должна быть минимальная финансовая подушка в кризис

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год