В Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 98 0

В Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возможно, женщина убила своего сына, а потом покончила с собой.

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета проводят расследование обстоятельств гибели женщины и восьмилетнего ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о чем информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

Как стало известно, в ночь на 2 января на улице 10-й Советской нашли тело восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, он погиб в результате насильственных действий. Также неподалеку от дома обнаружили тело его матери.

По предварительным данным, женщина совершила самоубийство после того, как убила своего ребенка. В настоящее время проводится расследование, цель которого — установить все обстоятельства произошедшего.

По информации источника 5-tv.ru, женщина была обеспокоена состоянием здоровья своего восьмилетнего сына. Кроме того, она страдала от депрессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новогоднюю ночь в Петербурге 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственного отца.

+2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп

Последние новости

18:25
Жива и здорова: в Британии нашли женщину, которая пропала 52 года назад
17:57
Пальмы в снегу: в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима
17:41
Цены набирают скорость: сколько будут стоить автомобили Lada в новом году
17:19
Заметно округлилась: актриса Аглая Шиловская ждет ребенка, но скрывает это
16:57
В Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери
16:31
Трамп проведет митинг на стадионе команды Овечкина за день до инаугурации

Сейчас читают

Не пара: почему у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Бонусы самым стойким: кого одарит ретроградный Юпитер в январе 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год