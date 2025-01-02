В Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери
В Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Возможно, женщина убила своего сына, а потом покончила с собой.
В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета проводят расследование обстоятельств гибели женщины и восьмилетнего ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о чем информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.
Как стало известно, в ночь на 2 января на улице 10-й Советской нашли тело восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, он погиб в результате насильственных действий. Также неподалеку от дома обнаружили тело его матери.
По предварительным данным, женщина совершила самоубийство после того, как убила своего ребенка. В настоящее время проводится расследование, цель которого — установить все обстоятельства произошедшего.
По информации источника 5-tv.ru, женщина была обеспокоена состоянием здоровья своего восьмилетнего сына. Кроме того, она страдала от депрессии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новогоднюю ночь в Петербурге 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственного отца.
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