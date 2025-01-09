На глазах у семьи: блогер Кэрол Акоста подавилась в ресторане и умерла

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 95 0

Блогер Кэрол Акоста подавилась едой за ужином и умерла

На глазах у семьи: блогер Кэрол Акоста подавилась в ресторане и умерла

Фото: из открытых источников

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Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Занимавшаяся продвижением бодипозитива блогер Кэрол Акоста умерла, подавившись едой во время ужина 3 января. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в одном из ресторанов Нью-Йорка, куда Акоста пошла с семьей. Как сообщал двоюродный брат девушки, она внезапно стала задыхаться, а потом у нее остановилось сердце. Блогера доставили в больницу, но спасти врачам ее не удалось.

Информацию о смерти девушки подтвердила ее сестра.

Кэрол Акоста вела свой блог в соцсетях, где насчитывалось более шести с половиной миллионов подписчиков. Она публиковала контент на тему бодипозитива и принятия себя. У девушки остались двое детей.

В данный момент семья ожидает результаты вскрытия, чтобы выяснить точную причину смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что сиамские близнецы Хенсел намекнули на свою беременность. В 2021 году одна из сестер вышла замуж.

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На глазах у семьи: блогер Кэрол Акоста подавилась в ресторане и умерла

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