На глазах у семьи: блогер Кэрол Акоста подавилась в ресторане и умерла
Блогер Кэрол Акоста подавилась едой за ужином и умерла
Фото: из открытых источников
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Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
Занимавшаяся продвижением бодипозитива блогер Кэрол Акоста умерла, подавившись едой во время ужина 3 января. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла в одном из ресторанов Нью-Йорка, куда Акоста пошла с семьей. Как сообщал двоюродный брат девушки, она внезапно стала задыхаться, а потом у нее остановилось сердце. Блогера доставили в больницу, но спасти врачам ее не удалось.
Информацию о смерти девушки подтвердила ее сестра.
Кэрол Акоста вела свой блог в соцсетях, где насчитывалось более шести с половиной миллионов подписчиков. Она публиковала контент на тему бодипозитива и принятия себя. У девушки остались двое детей.
В данный момент семья ожидает результаты вскрытия, чтобы выяснить точную причину смерти.
Ранее 5-tv.ru писал, что сиамские близнецы Хенсел намекнули на свою беременность. В 2021 году одна из сестер вышла замуж.
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