«Ждут ребенка»: сиамские близнецы Хенсел намекнули на свою беременность

В 2021 году одна из сестер вышла замуж.

Сиамские близнецы Бриттани и Эбигейл Хенсел из США опубликовали на своей странице в социальных сетях интригующий видеоролик. Их подписчики предположили, что таким образом девушки намекнули на свою беременность.

Сестры Хенсел, несмотря на редкую патологию, ведут полноценную жизнь. Есть у них и своя страничка в социальных сетях. Там они делятся с подписчиками важными для моментами. Так на днях девушки опубликовали 30-секундный ролик, который состоял из заголовков о новостях из их жизни. Но больше всего внимания привлек последний. Он гласит: «Замужем, ждут ребенка».

Подписчики сестер Хенсел тут же бросились писать комментарии, интересуясь, правда ли у них будет пополнение. Но Эбби и Бриттани пока ничего не ответили. Были и подписчики, которые просто поздравили сестер.

«Быть мамой — это такое счастье. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов», — написал один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эбигейл вышла замуж. Ее избранником стал медработник Джошуа Боулинг, у которого есть ребенок от предыдущего брака. Свадьбу необычная пара сыграла в 2021 году. На них сразу посыпалось множество вопросов, но больше всего всех интересовало, как к этому относится вторая сестра.

Эбби и Бриттани рождены сиамскими близнецами-дицефалами. У них общий кровоток и одни на двоих органы нижнего таза. А вот сердце, желудок, легкие, позвоночник и спинной мозг — у каждой девушки свои. Сестры самостоятельно контролируют собственные конечности и чувствуют прикосновения только к своей половине тела.

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