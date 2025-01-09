В Приднестровье из-за энергокризиса начали погибать люди

Республика продолжает рассматривать Россию в качестве поставщика газа.

В Приднестровье из-за энергокризиса стали погибать люди. Об этом сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

Игнатьев отметил, что увеличилось количество несчастных случаев из-за того, что люди пытаются согреться всеми доступными способами.

«Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал он в эфире российского телеканала.

Глава МИД Приднестровья пояснил, что без поставок газа нельзя увеличить выработку электроэнергии. По этой причине республика продолжает рассматривать РФ в качестве основого поставщика газа.

Игнатьев добавил, что поставки газа могут быть возможны через Турцию и балканские страны, но для этого необходимы политические решения.

Ответ Кремля

Фото, видео: globallookpress/ © Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Приднестровье по-настоящему кризисной.

«На протяжении многих лет РФ осуществляла поставки газа, за счет которого существовало Приднестровье», — отметил он.

Песков также считает, что именно решения украинских и молдавских властей привели к такому положению дел республике.

Прекращение поставок газа РФ в Молдавию

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье.