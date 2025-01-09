Наталья Бардо и Марюс Вайсберг стали жертвами нападения слона в Африке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Актриса Бардо сообщила, что пережила нападение слона

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг стали жертвами нападения слона в Африке

Фото: www.globallookpress.com/© Komsomolskaya Pravda

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Потом к нему присоединилась обезьяна, которая украла курицу со стола.

Актриса Наталья Бардо сообщила в личном блоге о нападении слона во время отдыха со своим гражданским мужем Марюсом Вайсбергом и сыном Эриком в Танзании.

Семья собиралась пообедать на пикнике в Африке. После размещения стола и стульев, а также еды, неподалеку показался слон. Бардо признается, что в этот момент почувствовала напряжение. Однако гид успокаивал, говоря, что животное их не тронет.

У слона явно были другие планы. Внезапно он двинулся в сторону отдыхающих. Гид отреагировал мгновенно, а испуганные люди скрылись в машине.

Актриса и ее муж сильно переживали, поскольку слон не отходил от них около получаса, перемещаясь вокруг кабины. Компанию в устрашении ему составила дикая обезьяна — чуть позже она украла курицу, оставленную на столе. Только после того, как слон скрылся, гид и семья покинули автомобиль с целью сложить оборудование для пикника. Спустя некоторое время слон вернулся и снова начал наступление. Бардо пишет, что он стал «настойчиво приближаться, чтобы перевернуть автомобиль».

Гид решил отъезжать так, чтобы не привлечь внимания преследователя, но животное шло за машиной. Актриса считает, что «слон хотел общения». Семья артистки испытала серьезный стресс.

Бардо и Вайсберг в отношениях уже восемь лет. Брак неофициальный. Пара воспитывает общего сына Эрика. Отметим, что Бардо принимала участие в шоу «Новые звезды в Африке», поэтому пережитый опыт для нее понятен.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бардо и Вайсберг чуть не погибли в страшной аварии.

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