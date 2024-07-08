«Ощущения жуткие»: Бардо и Вайсберг едва не погибли в страшной аварии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Актриса Бардо и режиссер Вайсберг попали в ДТП

«Ощущения жуткие»: Бардо и Вайсберг едва не погибли в страшной аварии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Автомобиль звездной пары на скорости улетел в кювет и перевернулся.

Актриса Наталья Бардо и ее муж, режиссер Марюс Вайсберг, едва не погибли, когда их машина вылетела на обочину и перевернулась. Эмоциями от пережитого ужаса актриса поделилась с подписчиками в соцсети.

«Мы спокойно ехали в машине. Счастливые! Дорога была очень извилистая, просто каждые 10–20 метров — резкие повороты. И в какой-то момент на одном из поворотов тупо вне видимости заканчивается асфальт и ступенька перехода приличная. Машину начинает заносить и нести в кювет. Потом уже выяснилось, что лопнуло колесо из-за резкого перехода с асфальта на гравий при повороте», — написала Бардо.

Описание изображенияНаталья Бардо и Марюс Вайсберг попали в ДТП. Telegram / bardonata / +ZuevBq74074xOTk6

Актриса призналась, что испытала жуткие ощущения во время аварии, а когда пришла в себя, начала спрашивать, все ли находящиеся в автомобиле живы и невредимы.

Потом все начали быстро покидать машину, опасаясь, что она вот-вот взорвется. Было очень страшно в этот момент, призналась Бардо.

«Когда мы все вылезли из машины, поняли, что все в порядке. Увидев, что все целы, мы от стресса начали просто смеяться и радоваться тому, что мы живы!» — поделилась 36-летняя артистка.

По словам Бардо, ее и других пассажиров автомобиля спасли крепкие стойки, которые не дали сдавить салон полностью.

На помощь пострадавшим в аварии вскоре приехали медики и полиция. К счастью, все, кто находился в салоне машины, отделались легкими травмами.

«Мне порезало руку лопнувшими окнами во время переворотов, у Марюса царапины от стекол на висках. Но это ерунда, главное все живы», — написала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как народный артист РФ Александр Панкратов-Черный едва не погиб в страшном ДТП в день убийства певца Игоря Талькова и что связывало эти события.

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