Самолет из Нижнекамска экстренно сел в Шереметьево после слов пассажира о бомбах

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на женщину c ножом.

Мужчина на борту самолета, следовавшего из Нижнекамска в Москву, заявил, что у него с собой два взрывных устройства. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, мужчина совершил нападение с ножом на одну из пассажирок. Состояние пострадавшей уточняется. Известно, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации собеседника, самолет уже совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Сейчас на месте работают оперативные службы, включая кинологов, а также устанавливаются обстоятельства случившегося. После проверки воздушного судна взрывные устройства не были найдены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейс из Южно-Сахалинска до Новосибирска совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск из-за смерти пассажира.

Как отметили в прокуратуре, одному из пассажиров воздушного судна стало плохо в какой-то момент. После этого он умер. Уточняется, что самолет вылетел в Новосибирск в 13:33 (09:33 по московскому времени). Прибыть в город он должен был в 10:20 по московскому времени.