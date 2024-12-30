Самолет S7 вынужденно сел в аэропорту Братска из-за смерти пассажира

Рейс из Южно-Сахалинска до Новосибирска совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск из-за смерти пассажира. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Самолет авиакомпании „Сибирь“ рейса 5258, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске», — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, одному из пассажиров воздушного судна стало плохо в какой-то момент. После этого он умер.

Уточняется, что самолет вылетел в Новосибирск в 13:33 (09:33 по московскому времени). Прибыть в город он должен был в 10:20 по московскому времени.

Утром 29 декабря произошла авиакатастрофа в Южной Корее. Самолет авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки в аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. При этом 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. По последним данным, тела 176 жертв крушения извлекли из самолета.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на самолет AZAL, который потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.