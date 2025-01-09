«Легенда нулевых»: умер известный ресторатор Кирилл Гусев

В больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако болезнь оказалась слишком серьезной.

Известный ресторатор Кирилл Гусев умер в Москве в возрасте 53 лет. Как стало известно 5-tv, жена изначально вызвала медиков из-за нарушения речи у супруга.

Гусева госпитализировали. Предположительный диагноз — транзиторная ишемическая атака. Уже в больнице стало известно, что у ресторатора развилась обширная двусторонняя пневмония.

Состояние Гусева оценивалось как тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло — болезнь слишком сильно поразила внутренние органы.

Кирилл Гусев являлся совладельцем компании, в собственности которой находятся самые популярные заведения Москвы — «Ресторанный синдикат». Такие рестораны, как «Обломов» и Bistrot открывались под руководством Гусева, также как и проекты Fish, Nabi и «Золотой».

«Кирилл Гусев — действительно легенда нулевых. В „Золотом“ в свое время столовались все, от Ольги Курбатовой до Сергея Лаврова, заведение в своей „Околонуля“ ярко задействовал Натан Дубовицкий а. к.а, возможно, Владислав Сурков», — писал Telegram-канал «Антиглянец».

Гусев начинал свою карьеру в 1980-х. Он работал официантом и мыл посуду. После окончания Финансового университета ушел в банковское дело, однако спустя 20 лет вернулся в ресторанный бизнес — на этот раз в качестве совладельца и управляющего партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Кэрол Акоста подавилась в ресторане и умерла.