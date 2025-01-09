Две женщины погибли при артобстреле ВСУ Запорожской области

В Каменке-Днепровской два человека погибли из-за обстрела ВСУ
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Кроме того, был поврежден газопровод, в результате чего без газоснабжения остались девять домовладений.
О двух жертвах в результате атаки ВСУ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Противник нанес удар по Каменке-Днепровской. При артиллерийском обстреле две женщины получили ранения и скончались на месте. Одна погибшая 1940 года рождения, вторая 1965 года.
В результате атаки пострадал частный дом с участком. Была пробита крыша, трансформирован фасад, воздействию подверглись окна и теплица. Также была повреждена газопроводная труба, в результате чего без газоснабжения остались девять домовладений.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что будет оказана вся необходимая помощь.
В Запорожской области продолжает работать ПВО. Жителей просят сохранять спокойствие, находится в укрытиях и не покидать дома до полной стабилизации обстановки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина атаковала ракетой порт Бердянска.
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