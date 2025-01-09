Две женщины погибли при артобстреле ВСУ Запорожской области

Кроме того, был поврежден газопровод, в результате чего без газоснабжения остались девять домовладений.

О двух жертвах в результате атаки ВСУ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Противник нанес удар по Каменке-Днепровской. При артиллерийском обстреле две женщины получили ранения и скончались на месте. Одна погибшая 1940 года рождения, вторая 1965 года.

В результате атаки пострадал частный дом с участком. Была пробита крыша, трансформирован фасад, воздействию подверглись окна и теплица. Также была повреждена газопроводная труба, в результате чего без газоснабжения остались девять домовладений.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что будет оказана вся необходимая помощь.

В Запорожской области продолжает работать ПВО. Жителей просят сохранять спокойствие, находится в укрытиях и не покидать дома до полной стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина атаковала ракетой порт Бердянска.