Циничные действия киевского режима могли бы привести к непоправимым последствиям в Азовском море.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Бердянска, тем самым они пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. <…> Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал он.

Украинские боевики целились в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. В результате происшествия никто не пострадал, а возгорания удалось потушить. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над акваторией Азовского моря. Всего за ночь на 8 января было уничтожено 32 украинских дрона.