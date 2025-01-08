«Цель — экологическая катастрофа»: Украина атаковала ракетой порт Бердянска

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Балицкий: ВСУ атаковали управляемой ракетой борт Бердянска

«Экологическая катастрофа»: Украина атаковала ракетой порт Бердянска

Фото: www.globallookpress.com/© Aleksandr Gusev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Циничные действия киевского режима могли бы привести к непоправимым последствиям в Азовском море.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Бердянска, тем самым они пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. <…> Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал он.

Украинские боевики целились в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. В результате происшествия никто не пострадал, а возгорания удалось потушить. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над акваторией Азовского моря. Всего за ночь на 8 января было уничтожено 32 украинских дрона.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
14:42
«Лучший друг»: корреспондент Быковский провел с Мартемьяновым бок о бок последние 2 года
14:30
Председатель Народного совета ДНР о Мартемьянове: «Он навсегда в наших сердцах»
14:21
«Он обнял весь мир»: знакомая рассказала о военкоре Александре Мартемьянове
14:06
«Цель — экологическая катастрофа»: Украина атаковала ракетой порт Бердянска
13:40
Корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом ДНР

Сейчас читают

В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым
«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год