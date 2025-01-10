Япония ввела санкции против 29 юридических и 11 физических лиц из России

Японией были введены санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России. Под ограничение попали также три российских банка, сообщается в пресс-релизе официального сайта министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

«Такие меры, как замораживание активов связанных сторон в России и других странах. Российские связанные стороны (11 физических лиц, 29 организаций) и определенные банки (три организации), а также связанные стороны из стран и регионов, кроме России и Беларуси (одно физическое лицо)», — сказано в сообщении.

Экспорт был запрещен для 22 организаций РФ. Санкции ввели против ЦМРБанка, РФК Банка и Тимер Банка, а также НПО машиностроения и Алексинского химкомбината. Физическим лицом, на которое наложили ограничения, является генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев. Организация занимается добычей полезных ископаемых в Якутии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония заявила о запуске баллистической ракеты с территории КНДР. Вероятно, она упала в Восточное море.