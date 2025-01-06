Япония заявила о запуске баллистической ракеты с территории КНДР

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Она, предположительно, упала в Восточное море.

Япония заявила о запуске баллистической ракеты с территории КНДР

Фото: © РИА Новости

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Баллистическая ракета была запущена, предположительно, с территории КНДР и упала в Восточное море. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны Японии.

«По данным Министерства обороны, возможная баллистическая ракета была запущена с территории КНДР», — говорится в сообщении.

Береговая охрана призвала экипажи кораблей при падении объекта не приближаться к нему и сообщать спецслужбам информацию о произошедшем.

Как передает Yonhap, данная баллистическая ракета, вероятно, была средней дальности. Это первый подобный запуск в 2025 году.

«КНДР, которая не запускала баллистическую ракету с тех пор, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США 6 ноября прошлого года, совершила провокацию за две недели до инаугурации президента Трампа», — говорится в публикации.

Последний раз КНДР запускала баллистические ракеты в сторону Японии утром 5 ноября 2024 года. Дальность их полета, по некоторым данным, достигла 400 километров, а высота — около 100 километров. Всего было запущено в тот день семь ракет. В ответ Япония направила КНДР решительный протест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне.

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