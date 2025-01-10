В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Юрий Слюсарь: уничтожено и подавлено 16 беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Фото: © РИА Новости

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Особенно сильно пострадал Мясниковской район.

Над Ростовской областью было уничтожено 16 украинских БПЛА. Атаку пресекли средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА», — сообщил Слюсарь.

В центре атаки оказался Мясниковской район. В селе Чалтырь загорелся частный дом, а следом за ним — припаркованные рядом автомобили. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Пожар также случился в селе Крым на территории производственного предприятия.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — рассказал врио губернатора.

На данный момент известно, что пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников.

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