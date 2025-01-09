Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать регионы РФ.

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, всего за ночь на 9 января было перехвачено и уничтожено 15 дронов ВСУ. В частности, силы ПВО сбили один беспилотник в небе над Брянской областью, пять — над Белгородской, а еще девять — над Краснодарским краем.

Следует отметить, что прошлой ночью средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ над территорией России. Наиболее количество из них было уничтожено над Саратовской областью. Также четыре БПЛА удалось сбить над акваторией Азовского моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет орудий «Гиацинт-Б» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские бойцы находятся круглосуточно в боевой готовности.

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