Известный советский писатель Мухтар Магауин умер в США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 605 0

Ему было 84 года.

Умер в США известный советский писатель Мухтар Магауин

Фото: официальный сайт Мухтара Магауина

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В США умер народный писатель Казахстана Мухтар Магауин. Ему было 84 года. Об этом сообщил его сын Едиге Магауин в своем личном блоге.

«Мой отец ушел из жизни в окружении своих детей у себя дома в Мэриленде, США, 9 января 2025 года», — написал Едиге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя. Он заявил, что Магауин оставил после себя богатое творческое наследие, которое всегда будет в памяти народа.

Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года в селе Баршатас Семипалатинской области. Он был известным литературоведом, доктором филологических наук, а также исследователем фольклорного наследия казахов.

В 1984 году за историческую дилогию «Вешние снега» он получил государственную премию Казахской ССР имени Абая. А в 1996 году Магауину присвоили звание народного писателя Казахстана. В 1997-м президент Турции Сулейман Демирель вручил ему международную премию «За заслуги перед тюркским миром».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова.

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