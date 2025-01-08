Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 42 0

Вахтанговцы выражают глубокие соболезнования родным и близким культурного деятеля.

Второго такого профессионала больше нет: в театре Вахтангова простились с постановщиком Кругловым

Фото: из открытых источников

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Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова. Ему было 66 лет.

В беседе с 5-tv.ru пресс-атташе театра имени Вахтангова, Елена Кузьмина, прокомментировала трагическую гибель Круглова. По признаниям коллег, при жизни Круглов отличался невероятным профессионализмом и ответственным отношением к работе. Сотрудничеству с театром заслуженный работник культуры отдал без малого 45 лет.

«Владимир Круглов пришел в Театр имени Евгения Вахтангова в 1977 году после окончания Театрального художественного технического училища. Он прошел настоящую профессиональную школу сценического оформления под руководством таких мастеров Вахтанговского театра, как заслуженный деятель искусств РСФСР С. Н. Ахвледиани и народный художник СССР И. Г. Сумбаташвили. Позже этот опыт работы позволил ему начать самостоятельную сценографическую деятельность», — акцентировала внимание Кузьмина.

Превосходный профессионализм, как свидетельствуют коллеги постановщика, Круглов демонстрировал как  в индивидуальных постановках, так и при работе в команде. Художник без страха брался за любую, даже самую ответственную работу и всегда доводил ее до ума, что неизменно говорило о его врожденном чувстве прекрасного. Второго специалиста такого уровня в культурной среде больше нет.

«Он выступал и как самостоятельный художник-постановщик, оформляя спектакли в Театре Вахтангова и других коллективах, телевизионные передачи, концерты на разных площадках, значимые выставки, городские праздники. После нескольких выставок авторских брошей и картин Владимир Круглов избран членом Ханзейской художественной академии. Вахтанговцы выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Круглова. Низкий поклон и Вечная память», — резюмировала пресс-атташе театра имени Вахтангова.

О дате и времени прощания с заслуженным деятелем культуры Владимиром Кругловым в театре пообещали сообщить дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на 69 году жизни скончался бард Валерий Мищук.

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