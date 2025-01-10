«Крайне важно»: Карл III нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 12 0

Британский король Карл III нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы

«Покажется безумным»: в Букингемском дворце появилась необычная должность

Фото: www.globallookpress.com/© Albert Nieboer

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Обязанности сотрудника напоминают о средневековых традициях.

Король Великобритании Карл III нанял на работу в Букингемский дворец тестировщика грибов. Об этом пишет издание RadarOnline со ссылкой на источник.

У британского монарха есть давнее хобби. Они со своей супругой Камиллой любят собирать грибы. После их находки подают на королевский стол. И эти блюда едят как члены королевской семьи, так и их гости.

Однако на просторах туманного Альбиона растут не только съедобные, но и ядовитые виды. Поэтому, чтобы избежать неприятной или даже трагической ошибки, Карл III нанял специального человека, который будет проверять его излюбленное блюдо. 

«Это похоже на какую-то средневековую роль, как люди, которые сначала проверяли еду монарха, чтобы убедиться, что она не отравлена. <…> Кому-то покажется это безумным, но Карл считает это крайне важным», — прокомментировал новое назначение инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III.

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