Да здравствует король: Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

В Великобритании опасаются, что Карл III может не дожить до конца 2025 года

Король Карл огорчил подданных новостью о своем здоровье

Фото: Aaron Chown/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самочувствие страдающего от онкологии монарха вызывает все большую обеспокоенность у его подданных.

Британцы опасаются, что больной раком король Великобритании Карл III может не дожить до конца следующего года. Как пишет издание Woman’s Day, монарх в срочном порядке продолжит курс химиотерапии в 2025-м.

Ранее представитель Букингемского дворца передавал агентству Sky News, что король продолжает активно бороться с недугом и «движется в позитивном направлении». Эти сообщения должны были успокоить британскую публику, однако этого не произошло.

Напротив, подданные британской короны пришли к выводу, что лечение проходит не так успешно, как представляют публике. Ведь тот факт, что монарху назначили непрерывный курс химиотерапии, которая чуть помешала ему отправиться в октябре в Австралию и Новую Зеландию, является тревожным знаком и говорит о тяжелом течении болезни. В турне монарх все же отправился, но сразу после экстренно приступил к курсу «химии».

Все эти новости породили слухи о том, что в 2025-м на престол может взойти старший наследник, принц Уильям.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале этого года после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда Карл III на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru писал, что больной раком Карл III почти перестал есть.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:26
Шантаж, пиар или измена: как в сеть утекли интимные фото Анны Асти
13:22
Собянин: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом
13:08
Гособвинение запросило для телеведущей Татьяны Лазаревой* 6,5 года колонии
13:03
Войска РФ нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ
12:55
Два человека пропали без вести при крушении судна из России в Средиземном море
12:42
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
«Как два пазла склеились»: Валя Карнавал об отношениях Самойловой и Джигана
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год