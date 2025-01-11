В Бурятии 17-летнюю девушку нашли мертвой с вейпом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Точная причина смерти следствием еще не установлена.

Рядом с телом несовершеннолетней в Улан-Уде нашли вейб

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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В Бурятии Рядом с телом умершей 17-летней девушки был найден вейп. Об этом сообщил следственной комитет республики в своем Telegram-канале.

Мертвая девушка была обнаружена 2 января в квартире одного из домов Железнодорожного района города Улан-Уде. Видимых повреждений на теле несовершеннолетней обнаружено не было.

«По данным следствия, девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней. Рядом с ней находились телефон и электронная сигарета (вейп)», — говорится в сообщении ведомства.

В комнате погибшей были обнаружены еще два электронных никотисодержащих устройства: вейп и система нагревания табака.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Точная причина гибели девушки неизвестна. Для ее установки назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутской области школьники перевернулись на снегоходе. Один ребенок погиб, второй попал в реанимацию.

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