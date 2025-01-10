Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два человека

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Украинские боевики атаковали супермаркет в Киевском районе города.

Два человека погибли при ударе ВСУ по Донецку

Фото: 5-tv.ru

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Два человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

«В результате обстрела среди мирного населения погибли два человека и еще два получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отметчается, что удар с применением, предположительно, реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданской инфраструктуре Донецка был целенаправленным.

Ранее в этот день ВСУ атаковали самый крупный в Киевском районе Донецка супермаркет «Молоко». Также повреждения получили соседние многоквартирные дома, офисное здание и институт. Сообщается о повреждениях 15 автомобилей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза.

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