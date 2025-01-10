ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

ВСУ за сутки 32 раза атаковали населенные пункты горловского направления

ВСУ 32 раза за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Всего было выпущено 97 единиц боеприпасов.

Населенные пункты на горловском направлении Донецкой Народной Республики в течение суток подверглись обстрелу Вооруженных сил Украины 32 раза. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

«Всего выпущено 97 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Семь жилых построек, автомобиль и два объекта инфраструктуры были повреждены в ходе атак. Известно об одном пострадавшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две женщины погибли при артобстреле ВСУ Запорожской области. От полученных ранений гражданки 1940 и 1965 года рождения скончались на месте. Удар по Каменке-Днепровской привел к повреждениям газопровода. Девять домов остались без газа.

Также в результате артиллерийского обстрела был поврежден частный дом и прилегающий к нему участок. Крыша здания оказалась пробита снарядом, фасад погнулся, выбило окна. ПВО продолжает работать в Запорожской области. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

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ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза

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