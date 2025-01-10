Первая за 36 лет вспышка ящура зафиксирована на ферме в Германии

Первая с 1988 года вспышка вируса ящура зафиксирована на животноводческой ферме с водяными буйволами в немецком городке Хенов. Об этом сообщает радио RBB24.

Уточняется, что вирус поразил крупный рогатый скот и свиней. Владельцы предприятия теперь вынуждены забить 11 буйволов. Ранее на ферме уже умерли три заболевших животных, туши которых исследовали в гослаборатории Бранденбурга и Институте Фридриха Леффлера.

В целях безопасности вокруг фермы введена ​​трехкилометровая карантинная зона и десятикилометровая зона наблюдения. Тем временем специалисты обследуют животных на ферме в округе Одер-Шпрее, принадлежащей тем же владельцам, что и ферма в Хенове.

Ящур — острое вирусное заболевание, которому подвержены парнокопытные сельскохозяйственные животные. Человек может им заразиться при употреблении сырого молока зараженных животных или продуктов на его основе.

Ранее на Украине нашли зараженные африканской чумой туши свиней. Останки животных обнаружили на берегу реки Прут в городе Черновцы после того, как в соседнем микрорайоне пожаловались на неприятный запах.

По данным украинских СМИ, останки животных специалисты уничтожили, а территорию, где их обнаружили, подвергли дезинфекции и объявили карантинной зоной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Луизиана скончался первый человек, госпитализированный с тяжелой формой птичьего гриппа (H5N1).