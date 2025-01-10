В московском метро на людей упал потолок
В Москве на станции БКЛ «Текстильщики» на людей упал потолок
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
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Один из пассажиров перевозил в подземке крупногабаритный груз.
На станции Большой кольцевой линии «Текстильщики» метро Москвы один из пассажиров с длинной палкой повредил потолок. Он рухнул прямо на людей, поднимающихся на эскалаторе. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
Одна из панелей облицовки была повреждена и упала на движущиеся ступени. Уточняется, что пострадавших нет.
Перевозя не соответствующий регламенту багаж, виновник происшествия нарушил правила метро Москвы. Сотрудники подземки в экстренном порядке убрали сломанную конструкцию и ее фрагменты, открыв доступ к беспрепятственному проходу граждан.
Ранее 5-tv.ru информировал, как мужчина устроил поножовщину в московском метро.
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