Подловил на переходе: мужчина устроил поножовщину в московском метро

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Мужчина устроил поножовщину в московском метро

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Официальный канал прокуратуры г. Москвы/moscowproc; 5-tv.ru

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Злоумышленника задержали.

Мужчина устроил поножовщину в московском метро. Произошло это в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что между двумя людьми в переходе станций произошел конфликт. Почвой для него послужила внезапно возникшая личная неприязнь.

«В ходе конфликта 27-летний злоумышленник достал нож и нанес им удар в область груди своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого, его заключили под стражу. Все обстоятельства инцидента выясняются. Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.

В октябре женщина избила пассажира в московском метро. Конфликт произошел прямо в вагоне переполненного поезда. У пострадавшего медики диагностировали перелом и повреждения лица. Мужчина обратился в полицию и медицинское учреждение. Нападавшая уже задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток получил удар ножом в торговом центре в Тольятти. Пострадавший госпитализирован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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