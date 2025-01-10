Два человека погибли и 12 ранены при ударах ВСУ по городам ДНР

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В Светлодарске в тяжелом состоянии госпитализирована девочка-подросток.

Два человека погибли и 12 были ранены при ударах ВСУ по городам ДНР

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Два человека погибли и 12, в том числе девочка-подросток, получили ранения в ходе обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибра 122 миллиметров погибли женщины 1958 и 1948 годов рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по словам Пушилина, ранения средней степени тяжести в Светлодарске получили еще одна женщина и пятеро мужчин.

В Киевском районе Донецка украинские боевики атаковали супермаркет «Молоко» с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из осколочных ракет упала перед магазином, пострадали две женщины, молодой человек — работник супермаркета и мужчина — сотрудник коммунального предприятия.

Повреждения в результате атаки получили девять жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе линия электропередачи (ЛЭП) и здание научно-исследовательского института, а также 23 автомобиля.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:16
Первая за 36 лет вспышка ящура зафиксирована на ферме в Германии
23:01
Два человека погибли и 12 ранены при ударах ВСУ по городам ДНР
22:59
В Киеве полиция ищет слушавших на улице песню SHAMAN «Я русский»
22:46
«Достает хозяйство»: извращенец на лыжах терроризирует лицей в Челябинске
22:41
Тротил и 95 тысяч патронов: ФСБ задержала незаконных оружейников в 40 регионах РФ
22:34
«Это похоже на восхождение на Эверест»: Джуд Лоу сыграет в кино Владимира Путина

Сейчас читают

Спасала сына, заливала горе алкоголем, боролась за больную дочь: удары судьбы третьей жены Ефремова Добровольской
США изменили политику санкций против России
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год