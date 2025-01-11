В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди

Следствие требует, чтобы задержанных заключили под стражу.

Владелица и исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми задержаны, сообщило следственное управление следственного комитета по региону в своем Telegram-канале. Продукция заведения ранее стала причиной массового отравления.

«Предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору“)», — сказано в сообщении.

Следствие требует избрать для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еда из пекарни «Хлебница» вызвала в городе вспышку сальмонеллеза. Это удалось установить с помощью опроса пострадавших — все они накануне бывали в этом заведении. Известно, что пострадали более 80 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание. Администрация сети обзванивала пострадавших и предлагала 45 тысяч рублей, чтобы те отказались писать заявление в полицию. Однако люди, проведя канун Нового года в инфекционной больнице, были не особенно сговорчивыми.