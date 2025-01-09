«Чтобы никуда не обращались»: отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Администрация пекарни предлагала пострадавшим в Перми деньги за молчание

отравившимся едой из пекарни пермякам предложили деньги за молчание

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пострадавшие получили звонок с предложением «все забыть».

Жители Перми в канун Нового года массово отравились продукцией пекарни «Хлебница». Администрация сети предлагала пострадавшим 45 тысяч рублей, чтобы те отказались писать заявление в полицию. Об этом рассказала одна из жертв предприятия Светлана в беседе с Газета.ру.

По словам пострадавшей, представители пекарни «Хлебница» обзванивали каждого, кто отравился их едой. Предлагали «все забыть», не писать заявление и никуда не обращаться за вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Светлана купила в «Хлебнице» салаты «Оливье» и «Курица с ананасами». На следующий день после того, как съела их, почувствовала себя очень плохо. Температура тела в 39 градусов стала причиной для вызова неотложной помощи.

Новый год женщина провела в инфекционной больнице. Выписали ее оттуда лишь седьмого января. Теперь Светлана вынуждена соблюдать строгую диету, ведь последствия отравления все еще ощутимы. Вопреки просьбам администрации пекарни, пострадавшая намерена написать заявление в полицию.

Вспышка сальмонеллеза в Перми

Вспышка сальмонеллеза была зафиксирована в канун Нового года среди клиентов пекарни «Хлебница» в Перми.  У нескольких людей появились симптомы, характерные для заболевания: тошнота, рвота, диарея и высокая температура. Эти проявления резко ухудшили их состояние, что и стало причиной обращения в больницу.

Специалисты отметили, что симптомы у всех заболевших были схожи, что указывало на возможную общую причину. После опроса стало известно, что все из пострадавших ели в пекарне накануне.

Работу трех пекарен и заготовочного цеха сети «Хлебница» временно приостановили в связи с нарушениями санитарных норм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Алисы
5:40
«Я не возражала бы»: Джонни Депп не помог своей русской девушке с бизнесом
5:18
«Чтобы никуда не обращались»: отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание
4:54
«Исчисляется миллиардами»: какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков»

Сейчас читают

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год