Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Пресс-секретарь Жан-Пьер: Байден и Зеленский поговорили по телефону
Фото: www.globallookpress.com/White House
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Сорвавшаяся поездка американского лидера в Рим является одной из причин, по которой этот диалог состоялся.
Действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об это рассказала пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Президент поговорил с президентом* Зеленским несколько минут назад», — сообщила Жан-Пьер.
Пресс-секретарь обещала раскрыть детали разговора позднее. Известно, что сорвавшаяся встреча в Риме является одной из причин, по которой этот диалог состоялся. Джо Байден не смог встретиться с Зеленским вживую из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии. Оно состоит в том, чтобы свою кандидатуру не выдвигал посол в Британии Валерий Залужный.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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