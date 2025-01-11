«Шесть раз в неделю»: на что приходится идти Нюше ради стройной фигуры

Почти ежедневно певица уделяет время йоге, растяжке и массажу.

Певица Нюша тренируется шесть раз в неделю, чтобы поддерживать себя в форме. Об этом певица рассказала в своем блоге в социальных сетях.

«Как раз сейчас пришла в спортзал. Занимаюсь шесть раз в неделю. Каждый второй день спорт, еще йога, растяжка и массаж. Всего получается шесть раз в неделю», — поделилась артистка.

Фото, видео: Instagram*/nyusha_nyusha; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В браке с Игорем Сивовым Нюша родила двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрона. Сейчас они живут с отцом в Дубае. Певица не планирует перевозить детей в Россию. Она считает, что было бы неправильно ломать их устоявшийся уклад и лишать общения с отцом. Тем более, что Нюша привыкла к жизни на два города и часто навещает их.

О разводе с Сивовым звезда рассказала в мае 2024 года. Нюша отметила, что, хоть они и не вместе больше, все равно сохранили полное взаимопонимание и крепкую дружбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спрос на выступления Нюши взлетел после развода.

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