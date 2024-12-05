Заработала на бывшем: спрос на выступления Нюши взлетел после развода
Продюсер Дворцов: Нюша просит два миллиона рублей за выступление в Новый год
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезду можно будет лицезреть на многих федеральных телеканалах в новогоднюю ночь.
Спрос на концерты певицы Нюши значительно возрос после ее развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал изданию «Страсти».
Звезда, известная своими яркими выступлениями и многолетней карьерой в шоу-бизнесе, сегодня может рассчитывать на гонорары от двух миллионов рублей и выше за один концерт. Как сообщил продюсер Дворцов, спрос на Нюшу остается стабильно высоким, особенно в преддверии новогодних корпоративов и праздничных мероприятий.
Взлет в карьере певицы произошел после разрыва с супругом Игорем Сивовым, с которым та прожила семь лет. Причиной нелегкого решения стала измена со стороны бизнесмена.
«Когда есть бракоразводные процессы или бракосочетания, то становится больше цитируемость, больше заказчиков, больше рекламы», — объяснил Дворцов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Знаменитость отметила, что с рок-музыкантом они состояли в рабочих отношениях. А с еще одним фигурантом дела — своим телохранителем Игорем Малаховым — у нее была романтическая связь. Также она отметила, что с главным подозреваемым продюсером Талькова Валерием Шляфманом познакомилась только в день убийства артиста.
79%
-1.95 110.20
-1.82
Нашли ошибку?