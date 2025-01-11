Беспилотники ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Тамбовской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Евгений Первышов: в два многоквартиных дома влетели БПЛА

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на дома в Тамбовской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В результате нападения три человека пострадали от осколков стекол.

Два многоквартирных дома были атакованы беспилотниками в городе Котовске Тамбовской области. Три человека было ранено осколками, сообщили «Известиям» представители врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.

«Трое пострадавших от осколков стекол. Они не госпитализированы, им оказана помощь на месте», — рассказала пресс-служба.

Пожара удалось избежать, здания незначительно повреждены. Пункт временного размещения при необходимости примет у себя жителей, чьи квартиры пострадали. Пока желающих нет — лишившиеся жилья люди предпочли расположиться у родственников или соседей.

Необходимая помощь оказана всем нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что yад Воронежем силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ.  Пострадавшие отсутствуют. Важные объекты инфраструктуры не были повреждены. Жилые дома и автомобили целы. 

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