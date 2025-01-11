Силами ПВО было уничтожено 15 беспилотников над Воронежем
Александр Гусев: нынешней ночью в регионе было сбито 15 БПЛА
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Режим опасности атаки дронов все еще актуален.
Над Воронежем силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — сказано в сообщении.
Пострадавшие отсутствуют. Важные объекты инфраструктуры не были повреждены. Жилые дома и автомобили целы. Незадолго до этого в Воронеже и в двух районах области было уничтожено еще несколько БПЛА. Жертв нет. Режим опасности атаки дронов все еще актуален в районе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России. БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Три было сбито над Курской и Белгородской областями, еще четыре — над акваторией Черного моря.
- 10 янв
- Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
- 8 янв
- В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
- 8 янв
- Оперштаб развернут на загоревшемся промпредприятии после атаки БПЛА в Энгельсе
- 8 янв
- Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России
- 8 янв
- Промпредприятие повреждено после массированной атаки БПЛА на Саратовскую область
- 8 янв
- Над Саратовской областью сбили беспилотники
- 6 янв
- Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
- 6 янв
- Сорвано более 200 террористических атак на мирных граждан в ДНР
- 6 янв
- МАГАТЭ зафиксировала взрывы рядом с ЗАЭС
Читайте также
100%
-0.38 105.05
-0.04
Нашли ошибку?