Молодые горы растут: по Сочи прошлась серия землетрясений

Местом приблизительного очага подземных толчков стали горные участки в направлении Лазаревского района.

В Сочи произошло сразу несколько небольших землетрясений магнитудой 3,5. Об этом сообщила глава сейсмологической станции города Елена Карпович РИА Новости.

По словам эксперта, причиной природного явления стал рост молодых гор Кавказа.

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильная было в 04.47 (мск). Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла», — уточнила она.

Местом приблизительного очага подземных толчков стали горные участки в направлении Лазаревского района Сочи, примерно в десяти километрах от микрорайона Быхта.

По информации, полученной от Единой дежурно-диспетчерской службы и экстренных служб, жалоб о разрушениях и других последствиях подземной активности от населения не поступало.

Карпович добавила, что жители курорта ощущали землетрясение по-разному, так как это зависит от основания и высоты зданий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после разрушительного землетрясения в Тибете зафиксированы 515 афтершоков.