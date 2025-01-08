После разрушительного землетрясения в Тибете зафиксированы 515 афтершоков

Сейсмологи зафиксировали уже 515 афтершоков после разрушительного землетрясения на территории Тибетского автономного района (ТАР). Повторные толчки продолжались в течение суток после основного. Об этом сообщают журналисты Центрального телевидения Китая. Подчеркивается, что до 95% случаев непрекращающейся сейсмической активности близ города Шигадзе составляли толчки магнитудой менее 3,0. Сильнейший достиг магнитуды 4,4.

Мощное землетрясение в ТАР, границе Китая с Непалом, случилось утром 7 января. Обрушились многие жилые дома, серьезно пострадали объекты инфраструктуры. Более 400 военных ведут поисково-спасательные работы, людей эвакуируют. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил бросить все силы на ликвидацию последствий.

Геологическая служба Соединенных Штатов рассчитала силу землетрясения в ТАР. По данным экспертов, магнитуда составила 7,1. Эпицентр находился в 163 километрах от города Шигадзе на глубине около десяти километров. Представители российского посольства в Пекине не сообщали о погибших и пострадавших в результате происшествия гражданах РФ. По предварительной информации, жертвами землетрясения стали как минимум 126 человек, 188 получили ранения.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией в Тибете.