Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

На данном направлении СВО работают подразделения группировки войск «Центр».

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР,

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вместе с тем ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины и бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Срибное, Белицкое, Гришино ДНР.

В результате нацистский режим потерял до 535 боевиков, четыре бронированные машины, танк Leopard производства ФРГ, пять артиллерийских орудий и три автомобиля.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия РФ освободила населенный пункт Даченское в ДНР.

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