Населенный пункт Даченское освободили бойцы подразделений группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Вместе с тем российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко. Бойцы РФ отразили 14 контратак противника.

В результате армия Украины потеряла до 535 боевиков. Также ВС России уничтожили четыре танка, три БМП, бронетранспортеры М113 и VAB, пять ББМ, десять авто, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку Krab и две «Гвоздики», две гаубицы «Мста-Б».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. ВСУ в ходе операции потеряли 12 тысяч боевиков.