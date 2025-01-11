Потребовалась помощь: пресс-секретарь Киркорова рассказала о состоянии Бедроса
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова опровергла информацию о госпитализации Бедроса
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В СМИ появилась информация, что отец поп-короля попал в больницу в среднетяжелом состоянии.
Информация о госпитализации народного артиста РФ Бедроса Киркорова является ложной. Об этом заявила пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с Газета.ру.
Ранее в Telegram-каналах появились сведения, что артист якобы попал в больницу в среднетяжелом состоянии. Успенская опровергла эти слухи, однако подтвердила, что за медицинской помощью он все же обращался.
«Добрый день! Бедрос дома. (Информация в СМИ — Прим.ред) искажена. Обращался (к врачам — Прим. ред.), но уже дома», — объяснила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров до сих пор не смирился со смертью своей матери, которая скончалась в 1994 году от рака. У мамы певца Виктории Лихачевой в 1992 году обнаружили рак печени. Киркоров, уже известный артист на тот момент, бросил все силы на ее лечение — привлекал лучших врачей, даже обращался к болгарской провидице Ванге.
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