«Не утихает»: Киркоров откровенно рассказал о терзающей его долгие годы боли

В 1994 году семья певца понесла невосполнимую утрату.

Народный артист России Филипп Киркоров до сих пор не смирился со смертью своей матери, которая скончалась в 1994 году от рака. Об этом певец откровенно рассказал в интервью Лауре Джугелии.

«Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — поделился Киркоров.

Известно, что у мамы певца Виктории Лихачевой в 1992 году обнаружили рак печени. Киркоров, уже известный артист на тот момент, бросил все силы на ее лечение — привлекал лучших врачей, даже обращался к болгарской провидице Ванге. Однако все оказалось тщетно: уже появились метастазы, и спасти женщину оказалось невозможно.

С Викторией отец Киркорова Бедрос познакомился на концерте в Летнем театре в Сочи. Она тогда подошла к певцу за автографом, и он в тот же день сделал ей предложение. Супруги прожили вместе 30 лет.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге свадебные фото родителей, а также свидетельство о заключении брака. Согласно документу, Бедрос Киркоров и Виктория Лихачева поженились 1 ноября 1964 года во Дворце бракосочетания 2-го отдела ЗАГС в Москве.

Также выяснилось, что настоящая фамилия Бедроса и Филиппа Киркоровых — Крикорян, и по происхождению они вовсе не болгары, как считали многие их поклонники, а армяне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую семейную тайну раскрыл Филипп Киркоров.