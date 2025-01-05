«Не утихает»: Киркоров откровенно рассказал о терзающей его долгие годы боли

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 641 0

Киркоров признался, что до сих пор испытывает боль из-за смерти матери

«Не утихает»: Киркоров откровенно рассказал о терзающей его долгие годы боли

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В 1994 году семья певца понесла невосполнимую утрату.

Народный артист России Филипп Киркоров до сих пор не смирился со смертью своей матери, которая скончалась в 1994 году от рака. Об этом певец откровенно рассказал в интервью Лауре Джугелии.

«Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — поделился Киркоров.

Известно, что у мамы певца Виктории Лихачевой в 1992 году обнаружили рак печени. Киркоров, уже известный артист на тот момент, бросил все силы на ее лечение — привлекал лучших врачей, даже обращался к болгарской провидице Ванге. Однако все оказалось тщетно: уже появились метастазы, и спасти женщину оказалось невозможно.

С Викторией отец Киркорова Бедрос познакомился на концерте в Летнем театре в Сочи. Она тогда подошла к певцу за автографом, и он в тот же день сделал ей предложение. Супруги прожили вместе 30 лет.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге свадебные фото родителей, а также свидетельство о заключении брака. Согласно документу, Бедрос Киркоров и Виктория Лихачева поженились 1 ноября 1964 года во Дворце бракосочетания 2-го отдела ЗАГС в Москве.

Также выяснилось, что настоящая фамилия Бедроса и Филиппа Киркоровых — Крикорян, и по происхождению они вовсе не болгары, как считали многие их поклонники, а армяне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую семейную тайну раскрыл Филипп Киркоров.

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