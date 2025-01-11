Выброс мазута зафиксировали на Азовском побережье

Выброс мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировали на Азовском побережье. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, добавил Балицкий, на побережье косы Пересыпь обнаружен загрязненный участок площадью пять квадратных метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута.

По словам главы Запорожской области, в общей сложности силами регионального управления МЧС было обследовано 125 километров побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе, Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе.

В этот же день режим угрозы ЧС муниципального характера ввели на территории Черноморского района, расположенного на западе Крыма. Там продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров. Уборка мазута запланирована на побережьях в населенных пунктах Знаменское, Окуневка и Громово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об остающихся на дне моря пяти тысячах тонн мазута.