«Желеобразная масса»: около пяти тысяч тонн мазута остается на дне Черного моря

Ученые впервые столкнулись с ситуацией, когда холодный мазут оказался в холодном море.

Около пяти тысяч тонн мазута остается на дне моря в виде «желеобразной массы» после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами.

«Около пяти тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — отметил он.

Кондратьев добавил, что после очистки берега от мазута предстоит рекультивация пляжей. Что касается вывезенного загрязненного песка, то его, по словам чиновника, после отделения от нефтепродуктов можно будет использовать только в строительстве дорог.

В своем Telegram-канале Кондратьев отметил, что ученые впервые столкнулись с ситуацией, когда холодный мазут оказался в холодном море. Поэтому сейчас вместе с оперативным штабом края они проводят масштабный эксперимент по вылову нефтепродуктов на мелководье, установив улавливающие сети.

Ранее в этот день режим угрозы ЧС муниципального характера ввели на территории Черноморского района, расположенного на западе Крыма. Там продолжается очистка загрязненной территории при участии профильных служб и волонтеров. Уборка мазута запланирована на побережьях в населенных пунктах Знаменское, Окуневка и Громово.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый выброс нефтепродуктов произошел с кормы танкера «Волганефть-239», которую после крушения в Керченском проливе выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.